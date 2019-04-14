شكرا لقرائتكم أمن السويس يوافق على طلب جماهير الزمالك بدخول التالتة يمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق أمن السويس علي طلب جماهير الزمالك المتواجدة باستاد الجيش بدخول مدرجات الدرجة التالتة يمين المفضلة لها لتشجيع فريقها أمام حسنية أغادير المغربي في إياب الربع النهائي للكونفدراليه الذي يقام ف التاسعه مساء اليوم.

يدخل الزمالك تحد جديد عندما يستضيف نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، على الرغم من تعادل الزمالك سلبيًا أمام حسنية أغادير فى مباراة الذهاب التى جمعتهما الأحد الماضى، على ملعب أدرار بالمغرب، ليضع قدمًا فى دور نصف نهائى الكونفدرالية إلا أن المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق الأبيض بعدما هُزم أمام المصرى البورسعيدى، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز ليفقد معها الأبيض صدارة ترتيب الدورى، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة ع الأهلى المتصدر، لذلك يعد لقاء الكونفدرالية بمثابة موقعة مصالحة الجمهور بتحقيق التأهل لنصف النهائى الأفريقى ثم العودة لفتح ملف الدورى.