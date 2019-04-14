شكرا لقرائتكم حافلة الزمالك تصل استاد السويس استعدادًا لمواجهة أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستاد الجيش بالسويس استعدادا، لمواجهة حسنية أغادير المغربي في إياب الربع النهائي للكونفدراليه الأفريقيه في التاسعه من مساء اليوم.

يدخل الزمالك تحد جديد عندما يستضيف نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، على الرغم من تعادل الزمالك سلبيًا أمام حسنية أغادير فى مباراة الذهاب التى جمعتهما الأحد الماضى، على ملعب أدرار بالمغرب، ليضع قدمًا فى دور نصف نهائى الكونفدرالية إلا أن المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق الأبيض بعدما هُزم أمام المصرى البورسعيدى، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز ليفقد معها الأبيض صدارة ترتيب الدورى، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة ع الأهلى المتصدر، لذلك يعد لقاء الكونفدرالية بمثابة موقعة مصالحة الجمهور بتحقيق التأهل لنصف النهائى الأفريقى ثم العودة لفتح ملف الدورى.