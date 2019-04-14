شكرا لقرائتكم الشوط الأول..الإسماعيلى يتعادل مع المصرى سلبيًا فى ديربى القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى والمصرى البورسعيدي بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى

وقد سيطر لاعبو المصرى على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى محمد فوزى حارس الدراويش الذى تألق بشكل لافت ونجح فى إنقاذ مرماه فى العديد من الفرص بالإضافة للعديد من الكرات من لاعبى الفريق البورسعيدى عن طريق عمر كمال عبد الواحد وسعيدو صنبورى ومحمود وادى

وفى الدقيقة 44 حدثت " حادثة " بين محمد فوزى حارس الإسماعيلى وزميله بالفريق محمد مجدى نتيجة لإصطدام كبير بين اللاعبين ، وهو ما دفع مجدى إلى ربط رأسه بالشاش حتى يستطيع استكمال المباراة . .

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن.

خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. كريم بامبو – شيلونجو

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على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – محمد هاشم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال – محمد الضرف – إبراهيم حسن.

وضم تشكيل المصرى كلاً من :-

حراسة المرمى :احمد مسعود

خط الدفاع عمر كمال – اسلام ابو سليمة_ محمود حمد –كريم العراقي

خط الوسط فريد شوقي وعمرو موسي وسعيدو سنمبوري

خط الهجوم اسلام عيسى ومحمود وادي ومحمد جابر

وقد خاض الإسماعيلي 25 مباراة حقق فيها الفوز فى 9 والتعادل فى 9 والهزيمة فى 7 أحرز لاعبوه 25 ومنى مرماه بـ25 هدفا ، بينما خاض المصرى 27 مباراة حقق الفوز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر فى 4 لقاءات أحرز لاعبوه 38 هدفا ومنى مرماه بـ31 هدفا .