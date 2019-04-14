الصليهم والراهب يغيبان عن تدريبات الشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب الثنائي حسن الراهب وعبدالمجيد الصليهم عن تدريبات الشباب الجماعية يوم الأحد، وذلك بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للفريق من قبل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا عقب الفوز الأخير على الباطن 2-1.
وقال حساب الشباب على "تويتر" إن حسن الراهب وعبدالمجيد الصليهم عانيا من بعض الآلام وهو ما أبعدهما عن التدريبات الجماعية. وخرج الصليهم من مباراة الباطن على أرض الأخير مصاباً، بعد احتكاك مع أحد لاعبي الخصم.
ويستعد الشباب لمواجهة الحزم يوم السبت 20 أبريل ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.
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