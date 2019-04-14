شكرا لقرائتكم كوالياريلا يقود سامبدوريا لتجاوز جنوى ويتصدر الهدافين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد المخضرم فابيو كوالياريلا بصدارة قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل ضربة جزاء في فوز فريقه سامبدوريا 2 - صفر على جنوى في مباراة قمة يوم الأحد.

ووضع المهاجم غريغوري ديفريل سامبدوريا في المقدمة قبل طرد دافيدي بيراسكي مدافع جنوى بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء في بداية الشوط الثاني.

ونفذ كوالياريلا ركلة الجزاء بنجاح ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري ليصبح أكثر لاعبي سامبدوريا تسجيلا للأهداف في موسم واحد منذ فينشنزو مونتيلا موسم 1996-1997.

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ويتفوق المهاجم البالغ عمره 36 عاما على مهاجم ميلانو كشيشتوف بيونتك، 21 هدفا، ودوفان زاباتا مهاجم أتالانتا، 20 هدفا، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، 19 هدفا.

وفي مباريات أخرى تعادل فيورنتينا بقيادة مدربه مونتيلا، الذي تولى المسؤولية للمرة الثانية الأسبوع الماضي عقب استقالة ستيفانو بيولي، سلبيا مع بولونيا.

وسجل سيموني زازا مهاجم تورينو قبل أن يتم طرده خلال تعادل فريقه 1-1 على أرضه مع كالياري بينما تعادل ساسولو سلبيا مع بارما. ويحتل تورينو المركز السابع برصيد 50 نقطة بينما تراجع سامبدوريا للمركز التاسع برصيد 48 نقطة. ويتقدم بولونيا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط في المركز 17 بعد تعادله بينما يأتي فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 40 نقطة مقابل 37 لساسولو الذي يليه في الترتيب. ويملك بارما 35 نقطة وجنوى 34 نقطة في المركزين 14 و15 على التوالي.