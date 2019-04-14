سانت إتيان يضيق الخناق على ليون في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - انتزع سانت إتيان ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على المراكز الاوروبية، وتقدم الى المركز الرابع بفوزه الأحد على ضيفه بوردو 3-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضيق فريق "الخضر" الخناق على ليون في سعيه لإنتزاع المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، إذ لم يعد يبتعد عنه سوى ثلاث نقاط (53 مقابل 56)، فيما تجمد رصيد بوردو عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل لسانت إتيان لاعب الوسط التونسي وهبي الخزري من ركلة جزاء (56) بعدما إستعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو ("في آيه آر") لإحتساب لمسة يد على المدافع الإسباني سيرغي بالنسيا داخل المنطقة.

وأضاف ماثيو ديبوشي الهدفين الثاني برأسية والثالث بتسديدة من قدمه اليمنى (74 و90)، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وفاز مونبلييه على ضيفه تولوز 2-1، وبات يشكل تهديدا لمرسيليا صاحب الخامس إذ بات يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط فقط.

ورفع مونبيليه رصيده إلى 48 نقطة، فيما تجمد رصيد تولوز عند 35 في المركز الرابع عشر.

وسجل للفائز التونسي إلياس السخيري (54) والسنغالي سليمان كامارا برأسية (77)، وللخاسر كاليدو سيديبي بتسديدة "طائرة" بالقدم اليمنى (67).

Advertisements

وابتعد رين عن المراكز الاوروبية بعد تعادله السلبي مع نيس، في مباراة شهدت إصابة لاعبيه قائم مرمى ضيفه ثلاث مرات، اثنتان منها لأدريان هونو في غضون دقيقتين (80 و82).

ويحتل رين المركز العاشر برصيد 43 نقطة مقابل 48 لنيس الثامن.

وخاض رين مباراته الخامسة على التوالي دون ان يحقق الفوز، ليخسر حظوظه الاخيرة في حجز بطاقة إلى مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل قبل ست مراحل من نهاية الدوري.

وينتظر رين تحدي نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جرمان في 27 نيسان/أبريل الحالي.

ويلعب لاحقا اليوم ليل الثاني مع باريس سان جرمان المتصدر في سعي الأخير لحسم اللقب.

ملخص مباراة مونبلييه وتولوز: