شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفرد الخليج 365.. الزمالك يعلن التشكيل الرسمى لموقعة أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الزمالك تشكيله الرسمى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمواجهة حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان ”الخليج 365” قد نشر تشكيل الزمالك فور استقرار السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على العناصر التى يخوض بها المواجهة وأيضا استبعاده المفاجئ لأحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى كان أحد العناصر الأساسية فى الفترة الماضية بجانب استبعاده لمحمد عنتر ومحمد عبد السلام من القائمة النهائية للمباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".