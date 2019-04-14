شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحصد المركز الخامس فى الكئوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق كرة اليد بنادى سموحة على المركز الخامس فى بطولة الكؤوس الأفريقية بالمغرب.
يأتى حصول الفريق السكندرى على المركز الخامس بعد الفوز على وداد سمارة المغربى بنتيجة 32/23 .
فيما يلتقى فريق الأهلى "حامل اللقب " مع نظيره النجم الساحلي فى السابعة و النصف مساء اليوم فى إطار النهائى لتحديد البطل.
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