سموحة يحصد المركز الخامس فى الكئوس الأفريقية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق كرة اليد بنادى سموحة على المركز الخامس فى بطولة الكؤوس الأفريقية بالمغرب. Advertisements يأتى حصول الفريق السكندرى على المركز الخامس بعد الفوز على وداد سمارة المغربى بنتيجة 32/23 . فيما يلتقى فريق الأهلى "حامل اللقب " مع نظيره النجم الساحلي فى السابعة و النصف مساء اليوم فى إطار النهائى لتحديد البطل.

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