شكرا لقرائتكم خبر عن 38 عميلا مزدوجا في مباريات الإسماعيلي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مواجهة مرتقبة تجمع الإسماعيلى مع المصرى بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الــ29 بالدورى المحلى.

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ونستعرض على خلفية ذلك أبرز اللاعبين الذين مثلوا الفريقين والبالغ عددهم 38 وهم "حمام ابراهيم، محمد سليم، محمد عاشور، محمد عواد ، أسامة خليل، طارق الصاوى، محمد القط، ياسر عزت، أحمد العجوز، عصام عبد العال، احمد قناوى، حمد ابراهيم، ياسر الشنوانى، إيهاب جلال، حسام عبد العال، وليد السيد، هانى كامل، خالد بيبو، هيثم فاروق، عمرو الدسوقى، محمد جودة، هانى سعيد، أيمن رمضان، محمد العتراوى، محمد فضل، ابراهيم الهلالى، شريف وصفى، مصطفى جعفر، صلاح مارادونا، أحمد داودا، محمد حامد ميدو، محمد محسن ابو جريشة، عبدالله الشحات، محمد الشامى، توريك جبرين، محمود حمد ، محمد مجدى ، محمد عادل جمعة".

وسبق لعدة مدربين تدريب الفريقين منهم حسام حسن وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى حيث تولى من قبل منصب مدير الكرة بالدراويش.