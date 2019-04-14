الاتحاد ومصر المقاصة في ستاد حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين ، إقامة مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة ضمن الأسبوع الـ 30 للدوري الممتاز في ستاد حرس الحدود بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب. وتقام مباراة الاتحاد والمقاصة يوم الجمعة 19 إبريل الجاري الساعة الخامسة والنصف مساء. ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ11 فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة بينما حرس الحدود فى المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

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