الإسماعيلى يتعادل مع المصرى بهدف لمثله عن طريق متولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرك محمود متولى مدافع الإسماعيلى هدف التعادل لفريقه فى مرمى المصرى البورسعيدى لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى . تقدم اوستن اوموتو للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 47 من رأسية متقنة وضعها فى سقف المرمى ، وبعدها وفى الدقيقة 60 تعادل محمود متولى للدراويش من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء . وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. كريم بامبو – شيلونجو Advertisements على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – محمد هاشم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال – محمد الضرف – إبراهيم حسن. وضم تشكيل المصرى كلاً من :- حراسة المرمى :احمد مسعود خط الدفاع عمر كمال – اسلام ابو سليمة_ محمود حمد –كريم العراقي خط الوسط فريد شوقي وعمرو موسي وسعيدو سنمبوري خط الهجوم اسلام عيسى ومحمود وادي ومحمد جابر وقد خاض الإسماعيلي 25 مباراة حقق فيها الفوز فى 9 والتعادل فى 9 والهزيمة فى 7 أحرز لاعبوه 25 ومنى مرماه بـ25 هدفا ، بينما خاض المصرى 27 مباراة حقق الفوز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر فى 4 لقاءات أحرز لاعبوه 38 هدفا ومنى مرماه بـ31 هدفا .

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