شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سر سفر وليد سليمان إلى ألمانيا رغم التماثل للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن وليد سليمان لاعب الفريق لا يعانى من أى إصابة، موضحا أن قرار عرض اللاعب على الطبيب الألمانى جاء للاطمئنان عليه قبل مشاركته فى المران الجماعى وتجهيزه للعودة من جديد إلى التواجد مع الفريق فى المباريات الرسمية.

وشدد عبدالحفيظ،على أن حالة سليمان مطمئنة للغاية وأن قرار عرضه على الطبيب الألمانى مجرد اطمئنان ليس أكثر على حالته، قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية.

كان وليد سليمان قد غادر القاهرة صباح اليوم متوجها إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الخاص للاعب وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وشارك وليد سليمان فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا وكن الجهاز الفنى يرغب فى الاطمئنان على ركبة اللاعب وجاهزيته التامة من أجل الاستعانة به فى المباريات القادمة لذا جاء قرار سفر اللاعب إلى ألمانيا.