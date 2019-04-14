شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد وصيفا لبطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق عمر مسعد لاعب الاسكواش المصري لقب وصافة بطولة ماكاو الدولية المفتوحة، والتي استضافتها الصين، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات . Advertisements وخسر عمر مسعد المباراة النهائية أمام منافسه لاعب بيرو دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38,دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-4, 11-9. بينما في منافسات السيدات لذات البطولة حققت اللاعبة أني أو لاعبة هونج كونج اللقب بعد تغلبها على منافستها الماليزية لو وي ويرن، عقب فوز الأولى في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-11, 11-8.

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