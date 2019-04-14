كل ما تريد معرفته عن صدام الإسماعيلى والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الإسماعيلى ضيفا على المصرى اليوم باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة 29 من الدورى الممتاز، ويمتد تاريخ لقاءات ديربى القنال محليا منذ عام 1948.

ويحمل الإسماعيلي تفوقا على المصرى فى 123 مباراة، حيث فاز الدراويش فى 57 مقابل 24 لأبناء بورسعيد، وتعادلا في 42 مباراة .

وسجل الإسماعيلى 163 هدفاً في شباك المصرى بينما سجل أبناء بورسعيد 106 أهداف، فى المقابل حافظ الأول على نظافة شباكه فى 55 مواجهة، بينما فعل المصرى ذلك فى 35 مباراة.

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الضظوي الهداف التاريخي للديربي

كان أكبر فوز حققه الإسماعيلي بنتيجة 5-0 في موسم 1997-1998، وجاء أكبر فوز للمصرى بنتيجة 5 ـ 2 بموسم 1952-1953.

كما يعد حسني عبد ربه والراحل مسعد نور أكثر لاعبي الفريقين مشاركة في الديربي، ويحتل السيد الضظوي نجم المصري الأسبق صدارة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا، ويليه عماد سليمان من الإسماعيلي برصيد 10 أهداف وشحتة 9 أهداف، ثم مسعد نور (المصرى) بـ 8 أهداف، وخالد القماش (الدراويش) بـ 7 أهداف.

وآخر لقاء جمع الفريقين كان في الدور الأول على ملعب الإسماعيلية وانتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف.