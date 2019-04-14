"كهربا وإبراهيم حسن" فى تشكيل الزمالك أمام أغادير.. واستبعاد زيزو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تشكيل الفريق الأبيض الأساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب بين الفريقان قد انتهى بالتعادل السلبى.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.
خط الهجوم: خالد بوطيب.
فيما قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك باستبعاد كلا من أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض أمام أغادير.
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