كورة لايف HD1 مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري| جوال سريع...

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أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التي ستبدأ مواجهة اغادير وهي: محمود جنش – عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، حمدي النقاز – طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، محمود كهربا – خالد بوطيب.