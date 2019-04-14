الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير|يلا شوت بث مباشر الزمالك اليوم bein sport

كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر اليوم الأحد 14 ابريل، مباراة العودة فى دور الثمانية فى الكونفدرالية الأفريقية، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب قد انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، و يحتاج الزمالك الى الفوز بأى نتيجة حتى يضمن الصعود الى نصف نهائى البطولة، تعرض الزمالك الى الهزيمة من فريق المصرى فى الدورى العام، و فقد قمة الدورى لصالح الأهلى، و يريد الزمالك استعادة الثقة اليوم و تقديم عرض جيد.

kora online مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير

كورة لايف شاهد مباراة الزمالك وحسنية اكادير فى البطولة الكونفيدرالية اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير فى البطولة الكونفيدرالية

شاهد لايف مباراة الزمالك وحسنية اكادير على قناة beIN SPORTS HD 1، هناك بعض القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك وحسنية اكادير

تشكيل الزمالك اليوم

تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

توافد جماهير الزمالك ممنذ الصباح على استاد الجيش بالسويس لحضور مباراة الزمالك و الشد من أزر اللاعبين.

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