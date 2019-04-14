ostora hd بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية أغادير kora star الاسطورة livehd7 بث مباشر الزمالك وحسنية...

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الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر

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وصول حافلتي الفريقين لاستاد الجيش حيث تنطلق المباراة بعد أقل من ساعة بين الزمالك المصري وحسنية أغادير المغربي.

دخول اللاعبين لأرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء وسط هتافات الجماهير خاصة وأن الزمالك لابد له من الفوز بأن نتيجة للصعود