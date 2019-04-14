بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير يلا شوت الجديد اليوم 14-4-2019 كورة اون لاين ستار حسنية...

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اغادير بث مباشر يلا شوت الجديد كورة لايف ستار في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين الليلة ضمن إياب الدور ربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل التأهل والعبور للدور النصف النهائي من البطولة، ويسعى الزمالك إلى الفوز اليوم على أرضه من أجل إسعاد جماهير الأبيض في مصر والوطن العربي والتأهل لنصف نهائي البطولة، مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير يلا شوت الجديد يسعى أيضًا الفريق المغربي إلى تحقيق الفوز الليلة في مهمة صعبة على الديار المصرية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر على الجانب الآخر كان الفريق الأبيض قد خاض المباراة الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي انتهى بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ليخطف الأهلي الصدارة من الأبيض ويصبح الفارق نقطة وحيدة بين الفريقين وينافس الأبيض والأحمر على صدارة الدوري هذا الموسم ويسعى كل فريق إلى التتويج باللقب خصوصا النادي الأهلي بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الخروج أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي.

مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر

كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس، وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق أحمد الطيب.

شاهد المباراة الآن .. في حالة توقف البث قم بعمل تحديث للصفحة

Advertisements

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسط ترقب جمهور الأبيض لمشاهدة البث المباشر اون لاين ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل العبور والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويحضر اللقاء مجموعة كبيرة من جماهير النادي الزمالك لمساندة الفريق في مواجهة عربية قوية الليلة بين الفريقين، وكان المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك، قد تحمل قيمة تذاكر الجمهور هدية لهم لتشجيع ومساندة الأبيض الليلة على ستاد الجيش بالسويس مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر يلا شوت. كورة اون لاين مباراة الزمالك وحسنية اكادير بث مباشر تنتظر جماهير الأبيض هذا اللقاء الآن ويسعى الزمالك إلى الفوز الليلة لإسعاد جماهيره والوصول لنصف النهائي.

يلا شوت حصري الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اون لاين بث مباشر دقائق قليلة وتنطلق المباراة وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة اللقاء ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة قوية بين الفريق المصري والفريق المغربي الليلة.

بث مباشر مباراة الزمالك وحسنية اكادير تم الإعلان عن التشكيل الرسمي للفريقين ودقائق قليلة وتنطلق المباراة على ملعب الجيش بالسويس وسط ترقب جمهور الأبيض في مصر وترقب جمهور حسنية اكادير في المغرب.