إقامة مباراة الإنتاج والمقاولون على استاد الشرطة بدلاً من بتروسبورت

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، اليوم الأحد، قراراً بإقامة مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب ضمن الجولة الـ 30 لدوري القسم الأول على استاد كلية الشرطة بدلاً من استاد بتروسبورت.

حيث ستقام مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوم السبت القادم الموافق 20 إبريل الحالي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد كلية الشرطة.

تجدر الإشارة أن تقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباراة إياب دور الثمانية بالكونفدرالية على استاد الجيش الثالث بالسويس.