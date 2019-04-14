Kora live: مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر يلا شوت الجديد plus كورة ستار OnLine كورة...

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر كورة ستار يلا شوت بث مباشر الزمالك وحسنية أغادير كورة أون لاين بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب كورة حصري، جماهير القلعة البيضاء على موعد مرتقب اليوم حين يستضيف الزمالك فريق حسنية أكادير المغربي في مباراة الاياب من الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية ويسعى الزمالك لاستغلال نتيجة مباراة الذهاب التي وضع بها قدما في دور نصف النهائي وتعويض جماهيره عن الهزيمة التي تلقاها في الدوري على يد المصري.

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بث مباشر الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشر يلا شوت yalla shoot الزمالك لايف مباراة الزمالك مباشر اليوم الاسطورة، وقد تحدث نجم فريق الزمالك السابق والمحلل الكروي أيمن يونس عن اللقاء موضحا أن المباراة ليست بالسهلة على الاطلاق بل صعبة على الفريقين لاسيما الزمالك خاصة أن التعادل الايجابي يمنح التأهل للفريق الضيف، وأكد أن مفتاح الفوز هو ارباك الدفاع المغربي والذي سيتحقق باحراز هدف مبكر وهو ما يجبر حسنية اكادير على فتح خطوطه.

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الزمالك بث مباشر الزمالك وحسنية أكادير يلا شوت لايف كورة ستار Yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم كورة أون لاين الزمالك مباشر، ويأمل جروس على استعادة بريق خط الوسط حين يعود فرجاني ساسي من الايقاف لقيادة وسط الملعب وبسبب تلاحم المباريات طالب حازم امام عضو اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق بمشاركة لاعبين جدد أساسيا حيث طالب باشراك عمر السعيد مهاجما بدلا من خالد بوطيب ومحمد ابراهيم بدلا من يوسف أوباما.

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سيتم اضافة البث قبل بداية المباراة

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وتحدث جروس عن المباراة مؤكدا على قوة الفريق الضيف وامتلاكه لاعبين مميزين إلا أنه يثق في قدرات فريقه ثقة كاملة، وأن لاعبيه قادرون على حسم التأهل في ظل عودة فرجاني ساسي للتشكيل وأنه سيعتمد على عمر السعيد كأحد الأوراق الرابحة في اللقاء وعن عدم مشاركة حفني فأوضح أنه يخشى مشاركته لعودته من الاصابة فيفضل الدفع به في الوقت المناسب.