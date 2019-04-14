ألتقط اشارة تردد قناة النيل للرياضة البث الأرضي والقناة الثانية الأرضية لمشاهدة مباراة الزمالك...

سنتعرف على طريقة استقبال قناة النيل للرياضة الأرضية والقناة الثانية الأرضية الناقلين لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم 2019، حيث أن قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتيح للتلفزيون الحكومي للدولة إذاعة المباريات التي تلعب على أرضها مقابل شارة البث، ولهذا فأن المباراة ستنقل مجانا التلفزيون الأرضي وسنشرح في تلك المقالة طرق استقباله.

لاستقبال قناة النيل للرياضة الناقلة لمباراة الزمالك وحسينة أغادير وباقي قنوات التلفزيون الأرضي هناك عدة طرق، الطريقة الأولى تخص استقبال البث الأرضي الرقمي وتلك الطريقة متاحة فقط لشاشات التليفزيون الحديثة ذات تقنية LCD – LED المجهزة لذلك ويمكنك إيصالها بإريال خارجي يعمل على التردد “UHF” بواسطة “كابل” على سطح المنزل أو “البلكونة” مع توجيه ناحية برج البث، وقم بالبحث وسيتم استقبال القنوات، حيث ان البث الرقمي جعل الأمر أسهل، وتردد البث الرقمي في القاهرة هو التردد 32 UHF، أما في إسكندرية هو التردد 27 UHF، أما شرق الدلتا وما حولها هو التردد 40 UHF أما غربها هو التردد 42 UHF، أما في الصعيد فسوهاج التردد 29 UHF، اما قنا التردد 35 UHF، وفي أسيوط التردد 46 UHF.

طريقة استقبال البث الارضي

أما من يمتلكون شاشات تلفزيون قديمة فهناك بعض الحلول الغير عملية نظراً لعدم وجود بعض الأجهزة في السوق المصري لكن الحل الأكثر أنتشاراً هو الإيريال، ولكن أذا كنت لا تستطيع جلب إيريال فالحل هو جعل طبق الاستقبال الخاص يعمل كالإريال ولعمل هذا عليك شراء سلك وربطة في الطبق والجزء الأخر منه تركيب “جاك” rf في شاشة التلفزيون وبعد ذلك قم بالبحث، ويمكنك استغلال السلك المتواجد عندك للرسيفير في ذلك.

وستقوم قناة النيل للرياضة الأرضية بإذاعة مباراة االزمالك وحسنية أغادير االيوم على الهواء مباشرة بالتعليق العربي في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.