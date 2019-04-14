هنا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية|...

ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير مجانا؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، موعد مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة العودة من جدول مباريات ربع نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والتي يستقبل من خلالها الزمالك حسنية أكادير على أرضية ملعب ستاذ الجيس بالسويس، في المواجهة التي يطمح من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية، من اجل حسم التأهل رسميا إلى مباريات دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية.

مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم

كانت نتيجة مباراة الزمالك وأكادير المغربي في مواجهة الذهاب، انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف، مما يجعل، موعد مباراة العودة يوم الأحد الموافق ل 14 أبريل 2019، مفتوحة على كل الإحتمالات، رغم أسبقية نسبة للأصحاب الأرض نادي الزمالك، الذي يخوض المباراة بين جماهيره، لكن في نفس الوقت تسجيل أي هدف من الفريق المغربي، سيعقد الأمور على نادي الزمالك.

الزمالك وحسنية أكادير

وكان ممثل الكرة المصرية، الفارس الأبيض نادي الزمالك، تجاوز مباريات الدور الماضي، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد تسعة نقاط، حققها الفريق بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة مباريات، وانهزم في لقاء واحد.

وفي المقابل حسنية اكادير المغربي، يدخل موعد مباراة الزمالك اليوم، بعد تجاوز دور المجموعات، في المركز الثاني من المجموعة الأولي، وذلك برصيد ثمانية نقاط، جمعها بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها، وانهزم أيضا في مباراتين.

موعد مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم

بداية مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم الأحد 14/4/2019 في لقاء العودة، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا بتوقيت المغرب المحلي، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الزمالك اليوم واكادير المغربي، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم وحسنية أكادير مباشرة يوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 1، ولم يتم الإعلان عن أسماء معلقين المباراة، إلى حدود الآن، وسنقدمه لكم لاحقا فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنة أكادير مجانا اليوم، ستكون هي قناة التلفزيون المصري المفتوحة، على البث الأرضي، وذلك في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على أحد القنوات الأرضية فقط.

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كما ستكون بعض القنوات المفتوحة العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشرة اليوم، وفي حالة تواجد سنقدمه لكم فتابعونا.

هذا وتما الإعلان أنه سيقود مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم، الحكم الدولي الأنجولي، هيلدر مارتينيز كارفاليو، وهو من مواليد سنة 1977.

وفي خبر أخر من أخبار مباراة الزمالك اليوم في لقاء الإياب، حيث أكد نجم الزمالك السابق، الكابتين أبو العلا، في تصريحات صحفية لموقع كورة الرياضي، أن نادي الزمالك قادر على التغلب على أكادير، والتأهل إلى مباريات المربع الذهبي من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيلة الزمالك اليوم

الان ستنتركم مع تشيلة الزمالك، التي من المنتظر أن يدخل بها الفريق كمباراة اليوم، وهي علي شكل 4-5-1.

المراكز اللاعبين حراسة المرمي محمود جنس خط الدفاع عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد النقاز. خط الوسط فرجاني ساسي، أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود كهرباء. خط الهجوم بوطيب

تجدون هنا:متابعة مباراة الزمالك واكادير.