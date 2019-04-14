نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14-4-2019 في الدوري الإنجليزي ” تفوق الريدز”

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، يستقبل فريق ليفربول فريق تشيلسي في واحدة من أقوي مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي، وتعد مباراة ليفربول وتشيلسي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان ، وخاصة في ظل مشاركة النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.
مباراة ليفربول وتشيلسي
من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في الأسبوع الرابع والثلاثون من البريميرليج في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، و18:30 بتوقيت مكة المكرمة، و19:30 بتوقيت أبوظبي على ملعب أنفيلد، ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 بتعليق حفيظ دراجي.
نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم
- بداية أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي في ظل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في قيادة هجوم ليفربول.
- مازالت نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف بعد مرور ربع ساعة من زمن الشوط الأول.
- تستمر الإثارة والمتعة على أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي دون تسجيل لأي أهداف حتى الآن بعد مرور 32 دقيقة.
- الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة المباراة هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- نهاية الشوط الاول من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي 0-0 رغم الهجمات الكثيرة التي قام بها الفريقان طوال الوقت، إلا أن الدفاع نجح في التصدي لكافة الهجمات الخطيرة حتى الآن.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 51 عن طريق سادو ماني.
- محمد صلاح يسجل هدف رائع في الدقيقة 53 من زمن المباراة لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الآن هي 2-0 لصالح ليفربول.