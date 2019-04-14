الارشيف / اخبار الرياضه

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14-4-2019 في الدوري الإنجليزي ” تفوق الريدز”

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نتيجة مباراة وتشيلسي اليوم في قمة الجولة 34 من ، يستقبل فريق ليفربول فريق في واحدة من أقوي مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي، وتعد مباراة ليفربول وتشيلسي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان ، وخاصة في ظل مشاركة النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

مباراة ليفربول وتشيلسي

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في الأسبوع الرابع والثلاثون من البريميرليج في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، و18:30 بتوقيت مكة المكرمة، و19:30 بتوقيت أبوظبي على ملعب أنفيلد، ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

  • بداية أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي في ظل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في قيادة هجوم ليفربول.
  • مازالت نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف بعد مرور ربع ساعة من زمن الشوط الأول.
  • تستمر الإثارة والمتعة على أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي دون تسجيل لأي أهداف حتى الآن بعد مرور 32 دقيقة.
  • الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة المباراة هي التعادل السلبي بدون أهداف.
  • نهاية الشوط الاول من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي 0-0 رغم الهجمات الكثيرة التي قام بها الفريقان طوال الوقت، إلا أن الدفاع نجح في التصدي لكافة الهجمات الخطيرة حتى الآن.
  • بداية أحداث الشوط الثاني.
  • الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 51 عن طريق سادو ماني.
  • محمد صلاح يسجل هدف رائع في الدقيقة 53 من زمن المباراة لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الآن هي 2-0 لصالح ليفربول.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا