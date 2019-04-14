نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14-4-2019 في الدوري الإنجليزي ” تفوق الريدز”

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، يستقبل فريق ليفربول فريق تشيلسي في واحدة من أقوي مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي، وتعد مباراة ليفربول وتشيلسي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان ، وخاصة في ظل مشاركة النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

مباراة ليفربول وتشيلسي

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في الأسبوع الرابع والثلاثون من البريميرليج في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، و18:30 بتوقيت مكة المكرمة، و19:30 بتوقيت أبوظبي على ملعب أنفيلد، ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم