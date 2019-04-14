شاهد تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشرة اليوم في...

إليكم تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشرة اليوم الأحد الموافق ل 14 أبريل 2019، وذلك في مباراة العودة من جدول مباريات دور الثمانية من مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم، على أرضية ستاذ الجيش، في مباراة حسم التأهل إلى مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

توقيت مباراة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم

انطلاقة مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم الأحد 14-4-2019، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

البلد توقيت المباراة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي. 20.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة 23.00 بتوقيت الإمارات وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأكادير المغربي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على أحداث مباراة اليوم، كل من المعلق أحمد الطيب، بالإضافة إلى المعلق جواد بده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم

إليكم صورة القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مباشرة، مرفوقة بتردد كل قناة التي من المنتظر أن تعرض مباراة اليوم بين أكادير والزمالك في دربي عربي بنكهة إفريقية.

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كما ستكون قناة التليفزيون المصري الأرضية المفتوحة، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وأكادير مجانا.

ومباراة اليوم، يدخلها الفريقين، بهدف حسم الأمور، وضمان التأهل إلى مباريات المربع الذهبي من الكونفدرالية الإفريقية 2019، بعد ان كانت نتيجة لقاء الذهاب، انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف.

منذ قليل تما الإعلان من طرف بعض المصادر، عن تشكيلة الزمالك في مباراة اليوم، حيث تواجد من خلالها مجمود جنس في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع تواجد كل من عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، بجانب محمد النقاز.

وفي خط الوسط، سيتواجد كل من اللاعب فرجاني ساسي،و أوباما، وأحمد سيد زيزو، بالإضافة محمود كهرباء، وسيقود هجوم الزمالمك في مباراة اليوم، المهاجم المغربي خالد بوطيب.