ليفربول وتشيلسي تابع ملخص أخداث مباراة القمة الانجليزية وهدف صلاح العالمي ضمن الافضل بالموسم

هدف صلاح الرائع ورأسية ساديو ماني كانا كافيان لفريقهما ليفربول لتحقيق فوز هام على الضيف تشيلسي في الأنفليد مساء اليوم في الجولة الرابعة والثلاثون، ليقفز ليفربول مجدداً إلى صدارة ترتيب البريميرليغ على حساب مانشستر سيتي، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وجاء ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي لمصلحة أصحاب الأرض، حيث سيطرة كتيبة المدير الفني الألماني يورغن كلوب على أغلب مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، الذي نجح الفريق خلال دقائقه الأولى من تسجيل ثنائية أهداف رائعة منحت الفريق نقاط المواجهة الثلاثة.

وسيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول أمام تشيلسي دون خطورة كبيرة على المرمى، بإستثناء كرة صلاح في الربع ساعة الأولى، والتي تصدى لها الحارس الإسباني كيبا، قبل أن يرد عليه ساديو ماني بلقطة ولا أجمل تذهب خارج نطاق المرمى

وفي الشوط الثاني ينتفض ليفربول وينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 51 برأسية رائعة، قبل أن يضيف زميله المصري محمد صلاح أحد أجمل أهداف الموسم بتسديدة قوية سكنت يسار الحارس كيبا مسجلة الهدف الثاني لفريق ليفربول وهدف تأكيد الفوز.