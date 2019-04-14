هنا قنوات مجانية تمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بدون تشفير في كأس الكونفيدرالية

مع اقتراب موعد مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير في كأس أفريقيا، يتساءل الكثير من عشاق القافلة البيضاء عن طرق مشاهدة ماتش الزمالك اليوم سواء من خلال التلفاز أو من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، ونحن بدورنا خصصنا هذا المقال لمتابعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والحسنية بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية.

تتجه أنظار عشاق الزمالك في كل مكان صوب ستاد الجيش بمدينة السويس مساء اليوم، وذلك لمتابعة ومشاهدة مباراة فريقها ضد حسنية أغادير في لقاء العودة من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدريالية الأفريقية، وهي المباراة التي ينتظر المتأهل منها ملاقاة الفائز من موقعة النجم الساحلي والهلال السوداني، وتمتلك حقوق نقلها حصرياً bein sport على القمر نايل سات.

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طرق مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

إذا كنت من مشتركين قناة bein sport، ستكون بإمكانك مشاهدة اللقاء عبر قناة bein sport hd1 بتعليق المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الأولى، وجواد بدة على القناة الصوتية الثانية، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بشكل مجاني دون تشفير، بإمكانك ذلك من خلال استقبال البث الأرضي لقناة النيل للرياضة الأرضية سواء عن طريق كابل الهوائي الموصل مباشرة للتلفزيون، أما الشاشات الحديثة التي تدعم تشغيل البث الرقمي الأرضي.

وفي حال كنت تمتلك طبق استقبال بقطر 80 سم، يمكنك ضبط إشارة القمر الصناعي Eutelsat W3A 7 درجات شرق، وضبط ترددات القنوات التالية بأعلى أشارة لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

أما الحالة الأخيرة، يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال الإنترنت مع العديد من المواقع التي تقدم خدمة البث المباشر للقاء ومنها موقع “عرب فور نيوز” الإخباري.