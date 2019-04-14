ليفربول يسحق تشيلسي بثنائية وهدف عالمي لصلاح في شباك فريقه السابق

تنطلق اليوم الجولة 34 من الدوري الإنجليزي بين الريدز وتشيلسي في مباراة قوية ومُرتقبة من عُشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، ويلعب صلاح أمام فريقه السابق تشيلسي الذي لم يُعطى فيه فرصة حقيقية للعب حيث بقى احتياطياً فترة طويلة مما جعله يرحل عن تشيلسي.

موعد لقاء ليفربول وتشيلسي

وينتظر صلاح وزملائه انطلاق المباراة لتقديم أفضل ما لديهم أمام تشيلسي رابع الدوري هذا العام، وقد تم تحديد موعد المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت السعودية على قناة beIN SPORTS HD 2 وقد تم تعيين المعلق يوسف سيف خصيصاً لتلك المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

لا شك أن مباراة ليفربول وتشيلسي تحمل طابع فني ومهاري من الطراز الخاص، وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف على ملعب تشيلسي بينما تُقام مباراة اليوم على ملعب الأنفيلد الذي يُعد عقبة كبيرة في مسيرة ليفربول مع تشيلسي؛ وذلك لأن الريدز فشلوا في تحقيق الفوز على تشيلسي في الستة مباريات الأخيرة التي أُقيمت على هذا الملعب.