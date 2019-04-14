نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم و عودة قوية لمحمد صلاح

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم على ملعب آنفيلد ، المباراة فى اطار مباريات الجولة الرابعة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى، يسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز و الاستمرار على المنافسة بقوة على قمة الدورى الانجليزى،معنويات لاعبى ليفربول فى القمة بعد فوزهم فى مباراة الذهاب فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا على فريق بورتو بهدفين مقابل لاشىء، فريق ليفربول يختل صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة ، بينما تشيلسى يأتى رابعاً برصيد 66 نقطة، ليفربول يملك أقوى دفاع فى الدورى الانجليزى حيث دخل مرماه 20 هدفًا في 33 مباراة،و يملك ثان أقوى هجوم بعد مانشستر سيتي سجل لاعبوه 75 هدفًا.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم فى الدورى الانجليزى سوف تنطلق فى تمام الساعة الخامسة و الصف بتوقيت القاهرة،السادسة و النصف بتوقيت السعودية و العراق، السابعة و النصف بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتشيلسي

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 2 و هى احدى القنوات المشفرة التابعة للقنوات الرياضية القطرية، و تم اختيار المعلق يوسف سيف للتعليق على المباراة، فريق ليفربول فى آخر 8 مباريات له على ملعب “أنفيلد” مع تشيلسي تعرض للهزيمة ثلاث مرات وتعادل في خمس مباريات

تشكيل ليفربول اليوم

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول اختار التشكيل التالى

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وهندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح وماني وفيرمينو.

بدا الان الاستديو التحليلى فى قنوات بى ان سبورت الرياضية

نزل اللاعبون الى ارض الملعب

يستعد الحكم لاطلاق صافرة اللقاء لبدء أحداث الشوط الاول

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بداية سريعة من لاعبى ليفربول امام تشيلسى

فرصة خطيرة من محمد صلاح يمسكها الحارس فى الدقيقة 5

بعد ثمانى دقائق من أحداث الشوط الأول ليفربول أخطر و أقرب الى احراز الاهداف لكن النتيجة 0/0

حتى الان التعادل السلبى فى المباراة بعد مرور 14 دقيقة

فى الدقيقة 17 تم احتساب تسلل ضد هازارد لاعب تشيلسى

د 22 لا يزال اللقاء مغلق من الفريقين و لاتوجد فرص حقيقية عدا تسديدة صلاح

د 40 من الشوط الاول من المباراة النتيجة لا تزال التعادل السلبى

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين

بدأت أحداث الشوط الثانى من المباراة

الدقيقة 54 استطاع ساديو مانى و محمد صلاح احراز هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 2/0 لفريق ليفربول

دقيقة 60 من الشوط الثانى و هجمات متتالية من تشيلسى بقيادة هازارد و يضيع هدفين مؤكدين منهم كرة فى القائم.

الدقيقة 71 مايزال فريق ليفربول متقدم بهدفين مقابل لا شىء

انتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بهدفين مقابل لاشىء احرزهما ساديو مانى و محمد صلاح