نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، تترقب جميع الجماهير متابعة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في قمة مباريات الأسبوع 34 بالدوري الإنجليزي، وتعد مباراة ليفربول وتشيلسي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، حيث يسعى ليفربول لتقديم مباراة قوية أمام تشيلسي في ظل المنافسة الكبيرة على صدارة ترتيب الدوري.

نتيجة مباراة ليفربول

سيحاول محمد صلاح ورفاقه تحقيق فوز مهم على فريق تشيلسي في مباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب أنفيلد.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم