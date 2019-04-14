ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-0 هدف صلاح العالمي يزين ثنائية اهداف الليفر ويعتلي صدارة هدافي...

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون، نجح ليفربول في تسجيل هدفين برأس ماني وقدم صلاح نجح بهما في الفوز على ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الريدز إلى 85 في صدارة ترتيب البريميرليغ.

جاء ملخص الشوط الأول دون أهداف، حيث دخل ليفربول مهاجماً أمام جماهيره متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وأضاع محمد صلاح فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى، ليسيطر الهدوء بعدها على مجريات الشوط الذي لم يشهد أي خطورة تذكر على المرميين، وشهدت الدقيقة 29 أول ظهور هجومي تشيلسي عندما صوب ويليان الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس إيدسون.

ونجح خلال الإيطالي ساري المدير الفني لتشلسي خلال مجريات الشوط الأول من غلق جميع المنافذ على السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، والحد من خطورة ثلاثي الهجوم الخطير لليفر، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة التي ذهبت لمانشستر سيتي بعد فوز الأخير اليوم على كريستال بالاس بثلاثة اهداف مقابل هدف.

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وحاول ليفربول مع الدقائق الأولى للشوط الثاني تسجيل هدف التقدم حتى تحقق له ذلك في الدقيقة 50 عن طريق ساديو ماني برأسية رائعة، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح هدف عالمي بقذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك اليسرى لحارس تشيلسي في الدقيقة 53.

هدف صالح العالمي يزين ثنائية الليفر في تشيلسي

وفي الدقيقة 56 كاد أن يكمل فيرمينيو ثلاثية فريقه بتصويبة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس البلوز، وكاد أن يدفع ليفربول الثمن غالياً عندما ارتطمت كرة الدولي البلجيكي إيدين هازارد الأولى بالقائم، بعد انفراده بالمرمى، والثانية التي تصدى لها الحارس البرازيلي إليسون في الدقيقتين 57 و60 من عمر اللقاء.

واعتلى محمد صلاح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف وهو نفس رصيد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.