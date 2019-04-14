“تحديث” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ ليفربول في الصدارة “بعد مواجهة تشيلسي والفوز...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفريق تشيلسي، حيث فاز ليفربول علي تشيلسي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم الأحد الموافق 14/4/2019، في إطار مباريات الإسبوع 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبذلك الفوز يحتل فريق ليفربول، صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد فريق ليفربول، 85 نقطة بعد إحرازه هدفين في مرمي فريق تشيلسي، وبذلك يكون ليفربول متفوقاً بفارق نقطين، عن فريق مانشستر سيتي منافسه اللدود، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 83 نقطة،بعد فوزة اليوم علي فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 67، وفريق تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، ومانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري”محمد صلاح”

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 19 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف

ساديوماني لاعب ليفربول 18 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف

أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 15 هدف

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد 13 هدف

لاكازيت لاعب أرسنال 13 هدف

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