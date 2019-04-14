الأمن يوافق على تواجد جماهير الزمالك في مدرجات «التالتة يمين»

كتب-محمد كارم وافق مسئولو الأمن الخاص بإستاد الجيش بالسويس على تواجد جماهير الزمالك في مدرجات "التالتة يمين"، وذلك بعدما اقتحمت الجماهير المتواجدة في الإستاد مدرجات "التالتة يمين" لمشاهدة المباراة منها. ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في التاسعة مساء اليوم الأحد في إياب دور الثمانية للكونفدرالية.

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