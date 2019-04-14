"هدفك أطرب الجميع".. ليفربول يحتفل ومحمد صلاح يتصدر الترند العالمى على تويتر

كتب هيثم سلامة عقب تسجيل النجم المصرى محمد صلاح ثانى أهداف ليفربول فى مرمى ضيفه فريق تشيلسي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، تصدر قائمة الأكثر تداولا عالميا تويتر بعد دقائق من تسجيله هدفه الخرافى. واحتفل نادى ليفربول بتسجيل النجم العالمى بهدف محمد صلاح، وعلق قائلا: "طرب يابو صلاح هدفك أطرب الجميـــــــع!". تعليقات القراء

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