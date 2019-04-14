جروس يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حسنية أغادير المغربي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب الجيش الثالث بالسويس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وشهد تشكيل الزمالك عودة كل من التونسي فرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، بعدما كان قد غابا عن مواجهة الذهاب في المغرب.
واستبعد جروس، الثلاثي محمد عبد السلام ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو من قائمة الفريق الأبيض قبل مواجهة حسنية أغادير.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش.
خط الدفاع:...
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