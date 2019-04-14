كتب- أحمد هريدي أضاف النجم المصرى محمد صلاح ثانى أهداف ليفربول فى مرمى ضيفه فريق تشيلسي، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، من تصويبة صاروخية، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 2 – 0. وتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى بالتساوى مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى برصيد 19 هدفا. ويحتل ليفربول المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 83 نقطة، بينما يأتى تشيلسي رابعا...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول ضد تشيلسي.. محمد صلاح يسجل هدفًا خرافيًا ويتصدر قائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.