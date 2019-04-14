ليفربول ضد تشيلسي.. التعادل السلبى يسيطر على الشوط الأول

كتب أحمد هريدى
حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة ليفربول الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع ضيفه تشيلسي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
كاد النجم المصرى محمد صلاح افتتاح التهديف مبكرا لفريق ليفربول بعد مرور 6 دقائق من زمن المباراة، بعد تلقيه عرضية من السنغالى ساديو مانى، سددها الفرعون المصرى وتصدى لها كيبا حارس تشيلسي.
وفى الدقيقة 30 ومن مجهود فردى رائع من البرازيلى ويليان راوغ أكثر من لاعب فى الريدز، وسدد الكرة ولكن جاءت بعيدة عن مرمى الحارس...
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