تعادل المصري والإسماعيلي في ديربي القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة المصري والإسماعيلي، بهدف لكل فريق في الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري، والمقررة على ملعب الدفاع الجوي.

وبقي المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وكذلك الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

أحرز هدف التقدم للمصري أوستن أوموتو في الدقيقة 47، فيما أحرز هدف التعادل للإسماعيلي محمود متولي في الدقيقة 61.

وبدأ إيهاب جلال المدير الفني للمصري بالتشكيل التالي: أحمد مسعود - كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - محمود حمد - عمر كمال - عمرو موسى - فريد شوقي - سعيدو سمبوري - محمد جابر - إسلام عيسى - محمود وادي

فيما بدأ سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للإسماعيلي بالتشكيل التالي: محمود فوزي - أحمد أيمن - باهر المحمدي- محمد مجدي - طارق طه - دونجا - محمود متولي - محمد صادق - كريم بامبو - عبدالرحمن مجدي - شيلونجو.

استمر التعادل السلبي بين الفريقين، ولكن المصري كان الأخطر على المرمى.

Advertisements

أضاع لاعبو المصري أكثر من فرصة جاء أخطرها عن طريق محمد جابر في الدقيقة 25، بعد تسديدة قوية مستغلا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم.

ورغم تفوق المصري، كاد شيلونجو أن يخطف التقدم بعد انفراده بأحمد مسعود، حاول المرور من الحارس ولكن كرته طالت لتخرج ضربة مرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة كاد المصري أن يتقدم بهدف، بعد تسديدة من إسلام عيسى مرت لسعيدو سمبوري على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكنه أطاح بها بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، أحرز البديل أوستن أوموتو الهدف الأول للمصري، ليعلن تقدم الفريق البورسعيدي.

ونجح الإسماعيلي في إدراك التعادل بالدقيقة 61، من هجمة مرتدة، ليسدد متولي قوية في المرمى.

واستمرت الدقائق الباقية من المباراة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.