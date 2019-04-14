تقرير.. 4 أرقام من قذيفة صلاح في تشيلسي.. ضربة نادرة وانتفاضة آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل محمد صلاح نجم ليفربول أهدافه للمباراة الثانية على التوالي مع الريدز بعدما سجل في فوز فريقه على تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح كان قد سجل هدفًا في شباك ساوثهامبتون بالجولة الماضية في فوز حققه الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

هدف صلاح في تشيلسي جعله يحقق خمسة أرقام، وهذا ما سوف يستعرضه "الخليج 365" في التقرير التالي:

- صدارة الهدافين

أعلن محمد صلاح عن نفسه خلال هذه الجولة بعدما وصل لهدفه الـ19 مع ليفربول خلال هذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح نجم الريدز متساويًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

صلاح هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا، استعاد قمة ترتيب هدافي برميرليج خلال هذه النسخة، ليكون على بعد هدف من ساديو ماني زميله في ليفربول.

ويسعى صلاح للمحافظة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي حيث بإمكان "مو" التفوق وتوسيع الفارق في الجولات المقبلة عندما يواجه الريدز في المباريات الأربعة المتبقية (كارديف سيتي - هيدرسفيلد - نيوكاسل - ولفرهامبتون).

- هدف غائب منذ يناير

لم يسجل صلاح أي هدف من خارج منطقة الجزاء منذ مباراة مانشستر سيتي والتي أقيمت في يناير من العام الماضي عندما سجل هدفًا في شباك السيتيزنز في مباراة انتهت بنتيجة (4-3).

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صلاح عاد مجددًا ليسجل هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء بعد تسديدة صاروخية فشل حارس تشيلسي كيبا في إبعادها.

- كسر أطول سلسلة صيام في الآنفيلد

استطاع صلاح في مباراته الـ50 مع ليفربول على ملعب فريقه، أن يحطم رقمًا سلبيًا بتسجيله أمام تشيلسي على ملعب "الآنفيلد" حيث غاب مو عن التهديف في آخر خمس مباريات على معقل الريدز أمام واتفورد وبيرنلي وتوتنهام هوتسبير بالدوري بجانب مباراتي بايرن ميونيخ وبورتو بدوري أبطال أوروبا.

صلاح كان آخر أهدافه مع ليفربول على ملعب "الآنفيلد" يعود للتاسع من فبراير الماضي عندما سجل هدفًا في شباك بورنموث ضمن الجولة 26.

- الهدف الثاني

رفع صلاح رصيده من الأهداف أمام فريقه الأسبق تشيلسي للهدف الثاني مع ليفربول بعدما سجل الموسم الماضي في تعادل فريقه أمام البلوز (1-1) في مباراة أقيمت على الآنفيلد أيضًا.

صلاح بشكل عام واجه تشيلسي في تسع مناسبات تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف بواقع (ثلاثة أهداف مع بازل وهدفين مع ليفربول).

- الهدف الـ66

منذ انطلاق الموسم الماضي (2017-18)، سجل صلاح مع ليفربول 66 هدفًا في 97 مباراة خلال جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح نجح أيضًا أن يسجل هدفه الـ41 في 50 مباراة على ملعب "الآنفيلد".