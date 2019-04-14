أبو تريكة يعلق على طريقة احتفال محمد صلاح أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الهدف الذي سجله اللاعب محمد صلاح، جناح ليفربول، في شباك تشيلسي، سينافس على جائزة بوشكاش كأفضل هدف لعام 2019.
وسجل محمد صلاح هدفا في فوز فريقه على تشيلسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الإنجليزي.
وقال أبو تريكة في تصريحات عبر قناة bein sports:" هذا الهدف اعتقد أنه سينافس على الفوز بجائزة بوشكاش بنهاية العام الجاري".
وأضاف، أن محمد صلاح سجل بطريقة مميزة للغاية، مستغلا كل مهارته في التصويب محركا جسده أثناء التسديد ليضع كل قوته في التسديدة لتظهر بهذا الشكل.
وعن احتفال صلاح بعد التسجيل في شباك تشيلسي، أشار أبو تريكة إلى أن النجوم دائما ما يردون على الانتقاد الموجه لهم بطريقته الخاصة وفي الملعب وهذا ما فعله صلاح.
وأتم:" احتفال صلاح كان رد قاطع وصحيح على كل نقد تعرض له خلال الفترة الماضية".
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