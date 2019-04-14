جروس يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حسنية أغادير المغربي المقرر لها اليوم الأحد على ملعب الجيش الثالث بالسويس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك عودة كل من التونسي فرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، بعدما كان قد غابا عن مواجهة الذهاب في المغرب.

واستبعد جروس، الثلاثي محمد عبد السلام ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو من قائمة الفريق الأبيض قبل مواجهة حسنية أغادير.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.

يذكر أن أن لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.