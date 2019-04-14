بالفيديو.. صلاح يسجل أمام تشيلسي ويعود لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سجل محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه أمام تشيلسي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الإنجيلزي الممتاز.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 53، بعد دقيقتين فقط بعد هدف فريقه الأول والذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 51.
وبهدف صلاح في شباك تشيلسي، عاد الدولي المصري إلى صدارة هدافي البريميرليج برصيد 19 وبالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.
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