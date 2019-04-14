بالصور.. وصول مشجعي الزمالك للسويس قبل ساعات من لقاء "حسنية أغادير"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

كثفت مديرية أمن السويس، اليوم الأحد، أعمال تأمين المنطقة المحيطة باستاد الجيش، في ضاحية حوض الدرس، والذي يشهد في التاسعة من مساء اليوم المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك ونظيره المغربي حسنية أغادير في إياب الدور الربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

وأغلقت قوات الشرطة مدخلي كوبري بورسعيد، الذي يربط بين حوض الدرس وامتداد كورنيش السويس القديم، وخصصت مطلع الكوبري من اتجاه شارع بورسعيد لدخول مشجعي نادي الزمالك.

وأجرت إدارة مرور السويس تحويلة مرورية على الطريق المؤدي إلى المدينة السكنية بحوض الدرس، تبدأ من أمام مستشفى التأمين الصحي، وحتى المدرسة العسكرية.

وفي السياق بدأ توافد مشجعي نادي الزمالك، القادمين من القاهرة والمحافظات على الاستاد لمتابعة المباراة.