مانشستر سيتي يتخطى عقبة كريستال بالاس ويرتقي لصدارة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

حقق نادي مانشستر سيتي انتصاراً هاماً على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينج هدفين للسيتي في الدقيقتين 15 و63.

وأحرز لوكا ميليفوجيفيتش هدف تقليص الفارق من ركلة ثابتة في الدقيقة 81، قبل أن يقتل جابرييل جيسوس المباراة بهدف في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة البريميرليج برصيد 83 نقطة مع مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 39 في المركز 13.

ملخص المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط عالي على صفوف كريستال بالاس، وتحصل على ضربتين ركنيتين ولكن دون خطورة.

وسدد ميلوفوجفيتش لاعب كريستال بالاس تسديدة قوية في الدقيقة 4 من زمن اللقاء، ولكنها خرجت فوق مرمى الحارس إيدرسون.

وأضاع سترلينج فرصة غريبة أمام مرمى كريستال بالاس، في الدقيقة 10، بعد تمريرة رائعة من ديفيد سيلفا الذي لعب كرة عرضية أرضية مرت من أمام دفاعات كريستال بالاس ووصلت لسترلينج أمام المرمى الخالي ولكنه سددها بجوار القائم الأيسر.

وعاد سترلينج أمام المرمى مجدداً لينجح هذه المرة في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من دي بروين في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، استقبلها اللاعب الإنجليزي وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة مرت من فوق حارس كريستال بالاس.

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وفي الدقيقة 22 من عمر اللقاء تعرض شلوب لاعب كريستال بالاس لإصابة قوية بعد تدخله مع كومباني مدافع مانشستر سيتي، ليخرج مصاباً ويدخل شيخ كواياتي بدلاً منه.

وكاد سيرجيو أجويرو أن يسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 28 بعد تسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكنها خرجت بجوار القائم الأيمن.

وتألق حارس كريستال بالاس في الدقيقة 32 بعدما تصدى لتسديدة قوية من ساني بعدما توغل بمهارة رائعة من بين مدافعي كريستال بالاس وسدد تسديدة قوية تحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 44 وصلت كرة لدي بروين أمام المرمى وسط خطأ دفاعي من كريستال بالاس، وسددها ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني رفع دي بروين كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها الدفاع بالخطأ باتجاه مرماه ولكن حارس كريستال بالاس يُمسك بها.

واستحوذ نادي مانشستر سيتي على الكرة، وقام جوندوجان بتسديد كرة ولكنها علت المرمى في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 64 أحرز سترلينج الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد هجمة رائعة من لاعبي السيتي، مرر على إثرها ساني كرة عرضية أرضية لسترلينج داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة إلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 70 أول خطورة من كريستال بالاس بعدما قام بينتيكي بتسديد كرة قوية تصدى لها إيدرسون بسهولة.

وفي الدقيقة 81 تحصل نادي كريستال بالاس على خطأ على حدود منطقة الجزاء، قام لوكا ميليفوجيفيتش بتسديدها بشكل رائع في مرمى إيدرسون ليُعلن عن الهدف الأول لكريستال بالاس.