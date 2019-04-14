بالفيديو.. صلاح يعلن بداية المعركة مع أجويرو ويقود ليفربول لقمة بريمرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لاستعادة قمة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ34.

ليفربول استعاد قمة الدوري بعدما فاز مانشستر سيتي عصر اليوم على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليصبح الريدز في الصدارة بـ85 نقطة بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 83 نقطة.

في المقابل، توقف تشيلسي عند المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون - ألكساندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - كيتا - هندرسون - ماني - صلاح - فيرمينو.

تشكيل تشيلسي: كيبا - أزبلكويتا - روديجر - دافيد لويز- إيمرسون - كانتى - جورينيو - لوفتس تشيك - هودسون أودوي - ويليان - هازارد.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة شهدت تسديدة من جانب محمد صلاح بعد عرضية من ساديو ماني تصل الكرة لمو داخل منطقة الجزاء لكن تصل الكرة سهلة لحارس تشيلسي.

الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط الأول حاول نابي كيتا أن يهدد مرمى تشيلسي من جهة اليسار بعد كرة عرضية لكن تصل الكرة سهلة لحارس البلوز.

وحاول إيدين هازارد نجم تشيلسي أن يهدد مرمى ليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تصل الكرة سهلة لأليسون حارس الريدز.

وشهدت الدقيقة 29 فرصة خطيرة من جانب ويليان بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

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وفي الدقيقة 38 قام ساديو ماني بتسديدة تعتبر الأخطر لليفربول بعدما سدد كرة على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم بقليل.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول أجرى ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تبديلاً اضطراريًا بخروج روديجر بسبب الإصابة ليشارك بدلا منه كريستنسن.

في الدقيقة 51 من زمن أحداث الشوط الثاني استطاع ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من هندرسون.

بعدها وفي الدقيقة 53 أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا رائعًا للريدز بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليعزز النتيجة لأصحاب الأرض لتصبح (2-0).

في الدقيقة 58 كاد إيدين هازارد يقلص الفارق لتشيلسي بعدما انفرد بمرمى ليفربول ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في القائم.

هازارد عاد مجددًا في الدقيقة 60 ليهدر فرصة خطيرة لتشيلسي بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن أليسون يتدخل ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة 65 من زمن المباراة أجرى كلوب المدير الفني لليفربول تبديلاً بخروج نابي كيتا ليشارك بدلا منه فينالدوم.

وعاد كلوب في الدقيقة 76 لإجراء تبديل اضطراري لمصلحة ليفربول بخروج هندرسون ليشارك بدلا منه جيمس ميلنر.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سدد فيرمينو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كيبا حارس تشيلسي يقف في التوقيت المناسب ويمنع الهدف الثالث للريدز.

وفي الدقيقة 89 أجرى كلوب التبديل الثالث لليفربول بخروج صاحب الهدف الثاني محمد صلاح ليشارك شاكيري بدلا منه.