أخبار سارة في تدريبات برشلونة

عاد لاعبا برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو اللذان غابا عن مواجهة أويسكا السبت بسبب آلام عضلية، للتدريب الجماعي للبلاوغرانا اليوم الأحد.

وقاد مدرب “البرسا”، إرنستو فالفيردي مران فريقه في وجود كافة اللاعبين المتاحين حيث أجرى الأساسيون الذين خاضوا مواجهة أويسكا جلسة تعافي، في حين تدرب الباقون بشكل طبيعي.

كما شارك في التدريب لاعبو الرديف إينياكي بينيا وموسى واجي وريكي بويغ.

وسيعود برشلونة للتدريبات الإثنين وبعدها سيقدم فالفيردي مؤتمراً صحافياً عشية إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كامب نو أمام مانشستر يونايتد الذي سقط على أرضه ذهابا بهدف نظيف.