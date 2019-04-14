بالفيديو والصور.. ليفربول يستعيد صداراة البريمييرليج بهدفي محمد صلاح وماني في شباك تشيلسي

استعاد فريق ليفربول صداراة الدوري الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة الثلاثينمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".
أحرز الهدف الأول نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 52، واضاف الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 54.
بهذه النتيجة يرفع ليفربول رصيده الى النقطة 85 يتصدر بها جدول ترتيب البريمييرليج، مؤقتا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ويتبقى للاخير مباراة، في حين تجمد لرصيد تشيلسي عند النقطة 66 في المركز السادس.
شاهد هدف محمد صلاح العالمي في شباك تشيلسي
شاهد هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي
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