محمود متولي يسجل هدف التعادل للإسماعيلي امام المصري

تمكن الاسماعيلي من إدراك التعادل أمام المصري لتصبح النتيجة بهدف لكل منها، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الاسبوع الــ29 من الدوري الممتاز. الفريقين، ضمن منافسات الاسبوع الــ29 من الدوري الممتاز. وسجل محمود متولي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 61 من عمر المباراة. وكان أوستين أوموتو سجل هدف التقدم للمصري في الدقيقة 47 من عمر المباراة,

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