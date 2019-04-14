شاهد.. تعليق إبراهيم سعيد على هدف محمد صلاح أمام تشيلسي

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، على هدف محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجله اليوم الأحد أمام تشيلسي، ضمن منافسات الاسبوع الــ34 من

وغرد سعيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، " محمد صلاح أجمل حاجة في الكرة المصرية".

وسجل محمد صلاح هدفًا رائعًا أمام تشيلسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في أقصي الزواية اليسري لم يستطع حارس مرمي البلوز من التصدي لها.

شاهد تعليق إبراهيم سعيد :

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شاهد هدف محمد صلاح :