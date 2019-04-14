سموحة يخطر اتحاد الكرة بانقطاع باسم مرسي عن التدريبات

تلقى اتحاد الكرة، اخطارا من نادي سموحة، يفيد بانقطاع باسم مرسي مهاجم الفريق الازرق عن التدريبات منذ ازمته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قبل مواجهة الفريق ازمته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قبل مواجهة الفريقمع الزمالك. وذكر سموحة ايضا في إخطاره لاتحاد الكرة، انه تم احالة باسم مرسي للتحقيق اكثر من مرة لكنه لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد.

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